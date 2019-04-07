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|ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА и PR
|ПОЛИТТЕХНОЛОГИИ
Политические технологии ускоряют развитие общества, защищают его информационное пространство и владение информацией, совершенствуют политическую систему и политический рынок.
Политические технологии подошли к рубежу избирательных технологий, когда необходимо принимать принципиально другие, новые подходы. Политические технологии работают не только с политическим сознанием избирателя, но и ориентированы, в основном, на поле подсознания массового избирателя.
Одна из главнейших целей политтехнолов — формирование общественного мнения.Манипуляторные методы контроля и формирования общественного мнения известны с древних времён, а свою систематизацию получили уже в наши дни.
При этом само понятие политики и политтхнологий является основополагающим понятием не только политической деятельности, но и способов повлиять на общественное мнение, но и на общественные процессы в целом.
Совокупность приемов, методов воздействия на избирателя, основанных на определенных научных разработках, данных конкретных социологических исследований с целью достижения политического успеха определенной политической силы на выборах, использующей для достижения цели средства политической рекламы и методы public relations.
Также, в более узком смысле, как «определенный метод борьбы за электорат, соотносимый с общей концепцией проведения избирательных кампаний, с одной стороны, и с определенными средствами ее проведения с другой, и оказывающийся элементом системы политической технологии избирательной кампании».