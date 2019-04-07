ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Одна из главнейших целей политтехнолов — формирование общественного мнения.

Манипуляторные методы контроля и формирования общественного мнения известны с древних времён, а свою систематизацию получили уже в наши дни.

При этом само понятие политики и политтхнологий является основополагающим понятием не только политической деятельности, но и способов повлиять на общественное мнение, но и на общественные процессы в целом.