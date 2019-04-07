ПОЛИТТЕХНОЛОГ
Исследовательский центр политических технологий и формирования общественного мнения

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ПОЛИТТЕХНОЛОГИИ
ПОЛИТТЕХНОЛОГИИ
Политические технологии — это достаточно новое явление в мире политики, присущее демократическим странам с рыночными отношениями.

Политические технологии ускоряют развитие общества, защищают его информационное пространство и владение информацией, совершенствуют политическую систему и политический рынок.

Политические технологии подошли к рубежу избирательных технологий, когда необходимо принимать принципиально другие, новые подходы. Политические технологии работают не только с политическим сознанием избирателя, но и ориентированы, в основном, на поле подсознания массового избирателя.

ПОЛИТ. ЖУРНАЛИСТИКА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ


Одна из главнейших целей политтехнолов — формирование общественного мнения.

Манипуляторные методы контроля и формирования общественного мнения известны с древних времён, а свою систематизацию получили уже в наши дни.

При этом само понятие политики и политтхнологий является основополагающим понятием не только политической деятельности, но и способов повлиять на общественное мнение, но и на общественные процессы в целом.

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РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ


Политтехнологии это не просто завязка взаимодействий с общественностью именно в сфере политики на уровне предвыборной компании, но и на протяжении всей карьерной лестницы политического деятеля или политической партии, при этом именно политтехнологии помогают политическим деятелям создать правильный образ перед своими избирателями, сторонниками и единомышленниками, что в последствии положительно сказывается на популярности и доверии к политику.

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ИМИДЖ
ПОЛИТИКА
Настоящее волшебство политтехнологий в том, что они позволяют сменить кардинально имидж политика, политической партии, предвыборной компании и создать совершенно новый, принимаемый общественностью образ справедливого и гуманного политика или политического движения.

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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Совокупность приемов, методов воздействия на избирателя, основанных на определенных научных разработках, данных конкретных социологических исследований с целью достижения политического успеха определенной политической силы на выборах, использующей для достижения цели средства политической рекламы и методы public relations.

Также, в более узком смысле, как «определенный метод борьбы за электорат, соотносимый с общей концепцией проведения избирательных кампаний, с одной стороны, и с определенными средствами ее проведения с другой, и оказывающийся элементом системы политической технологии избирательной кампании».

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ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РЕКЛАМА И PR

Внедрение в сознание целевой аудитории образ политика, политической партии или политического движения, а так же политического бренда, как идеального и незаменимого.
+7 (977) 800-55-37
polit1074@gmail.com
Политтехнолог
+7 (977) 800-55-37
+7 (977) 800-55-37
+7 (977) 800-55-37